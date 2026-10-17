نفذت وزارة الداخلية، اليوم ( السبت )، حكم القتل تعزيراً في خمسة مواطنين بالمنطقة الشرقية، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية عدة مرات بقصد قتلهم، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتقديم الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

وشملت الأحكام كلاً من: محمد منير بن محمد الزاهر، وعلي عبدرب الحسين الشيخ، وحسن زكي محمد الفرج، ورضا محمد علي آل أبو عبدالله، وعلي حسن أحمد آل ربح، وجميعهم سعوديون.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر حكم بثبوت إدانتهم وقتلهم تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يتعدى على الآمنين وينتهك حقهم في الحياة والأمن، محذرةً كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.