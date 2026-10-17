قفزت أسعار النفط خلال تعاملات (الجمعة)، ليلامس خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.94 دولارات، أو ما يعادل 3.7%، لتستقر عند 109.86 دولارات للبرميل، مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 19 مايو الماضي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.44 دولارات، بنسبة 3.5%، ليغلق عند 101.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر الماضي.

وعلى المستوى الأسبوعي، حقق خام برنت مكاسب بلغت 4.9%، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 10.4%، مع استمرار قلق المستثمرين من احتمالات تفاقم أزمة الإمدادات.