استقبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم (الجمعة)، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في إسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الدكتور راجح بن طامي البقمي، بمناسبة توليه مهامه الدبلوماسية الجديدة.

ورحب رئيس الوزراء بالسفير، وهنأه بمناسبة توليه مهامه، مؤكدًا أن العلاقات الباكستانية - السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مجددًا حرص بلاده على تعزيز آليات التعاون المؤسسي وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المملكة وباكستان وقفتا دائمًا إلى جانب بعضهما، وأن اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك وتحالف مكة للدفاع يمثلان محطتين تاريخيتين في العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، ويعكسان التزامهما المشترك بدعم السلام والأمن الإقليمي.

وخلال اللقاء، نقل السفير البقمي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهما لحكومة باكستان وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس الوزراء السفير تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مجددًا دعم حكومة باكستان وشعبها للمملكة والشعب السعودي، ومعربًا عن تقديره للدعم الاقتصادي والمالي المتواصل الذي تقدمه القيادة السعودية لبلاده.

بدوره، أعرب السفير البقمي عن شكره لرئيس الوزراء على مواقف باكستان الأخوية تجاه المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين البلدين وحرصه على السعي لتعزيزها في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تمنى رئيس الوزراء للسفير البقمي التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا استعداد الحكومة الباكستانية لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.