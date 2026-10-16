أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، خطوات حجز موعد إلكتروني لتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية، الذين ليس لديهم جوازات سفر أو وثائق.

وبيّنت «الجوازات» أن حجز الموعد يتم عبر منصة «أبشر»، وفق الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع منصة «أبشر».

2. اختيار «حجز المواعيد» من الشاشة الرئيسية.

3. اختيار «مواعيد المديرية العامة للجوازات».

4. اختيار «حجز موعد بدون رقم هوية / حدود».

5. إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على «التحقق من بياناتي».

6. الضغط على «الانتقال إلى خدمة المواعيد».

7. اختيار «حجز موعد».

8. استكمال البيانات المطلوبة.

9. اختيار المنطقة.

10. تأكيد حجز الموعد.

وثائق إثبات الجنسية اليمنية

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه يشترط إحضار وثائق تثبت الجنسية اليمنية (جواز سفر أو وثيقة سفر) صادرة من سفارة بلدهم.