أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 6 تهديدات جوية، شملت 3 طائرات مسيّرة وصاروخين مجنحين (كروز) وصاروخاً باليستياً، في مناطق متفرقة،

فيما أكدت السعودية حقها الأصيل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مرحبة بإدانة مجلس الأمن الدولي للهجمات الحوثية المتواصلة ضد المملكة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض، إلى جانب صاروخين مجنحين فوق البحر الأحمر، وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه ينبع خلال الساعات الماضية.

