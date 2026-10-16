عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم (الجمعة)، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أعمال القمة الثانية لأصحاب رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا وأعضاء البرلمان الأوروبي.

ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، في مستهل كلمتها، برؤساء المجالس التشريعية الخليجية، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منوهةً بدور التعاون البرلماني في تعزيز الحوار وتقريب وجهات النظر وتوطيد العلاقات بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقشت القمة الثانية سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الخليجية الأوروبية، وتطوير آليات الحوار والتعاون المشترك، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ويسهم في توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، إلى جانب بحث آفاق التعاون في القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود البرلمانية لتعزيز فرص التنمية والازدهار لدى الجانبين، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وضم وفد المملكة برئاسة رئيس مجلس الشورى المشارك في القمة الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعضو المجلس الأمير الدكتور سعد آل سعود، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية الأستاذ فضل البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الخليجية الأستاذ يحيى المطرودي، وحضر أعمال القمة رئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع.