قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا تركي بن إبراهيم الماضي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم ومفوضاً فوق العادة لدى الجبل الأسود، إلى الرئيس جاكوف ميلاتوفيتش رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير الماضي له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لجمهورية الجبل الأسود الصديقة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار.

وأعرب رئيس الجبل الأسود عن امتنانه وتقديره للمملكة حكومةً وشعباً، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز العمل المشترك وأواصر التعاون في مختلف المجالات.