صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / الجوهره بنت فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 5 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في جامع الأمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
«الديوان الملكي»: وفاة الأميرة الجوهره بنت فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي آل سعود
16 أكتوبر 2026 - 15:13 | آخر تحديث 16 أكتوبر 2026 - 15:13
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«عكاظ» (الرياض)
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: