صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة / الجوهره بنت فهد بن مشاري بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غدٍ السبت الموافق 6 / 5 / 1448هـ، بعد صلاة العصر في جامع الأمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.