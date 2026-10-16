بعد تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت واقعة الإساءة إلى طفل يبلغ من العمر ستة أشهر، ما استدعى تحرك الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة.

وبدأت التفاصيل عقب رصد مقطعي فيديو متداولين عبر منصات التواصل، تضمَّنا شكوى من والد الطفل اتهم فيها زوجته بالتعدي على نجلهما بالضرب، إلى جانب تصوير نفسها أثناء توجيه عبارات مسيئة له؛ بدعوى الانتقام منه على خلفية خلافات أسرية بينهما بمحافظة الجيزة.

وأظهرت التحريات أن والد الطفل كان قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الأهرام، أفاد فيه بتعرضه للسب والتهديد من زوجته، كما اتهمها بالتعدي على نجلهما الرضيع البالغ من العمر ستة أشهر نتيجة النزاعات القائمة بينهما.

وعقب الفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة محل الاتهام، وتبين إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات ومحتوى المقاطع المتداولة، أقرت بارتكاب الواقعة، وعزت تصرفها إلى الخلافات الزوجية القائمة بينها وبين زوجها. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال ما يلزم من إجراءات وفق الأنظمة المتبعة.