أفعى مشبكية عملاقة تحاصر مؤثرًا أمريكيًا في مواجهة حبست الأنفاس

بعدما وجد صانع المحتوى المتخصص في الحياة البرية مايك هولستون نفسه في موقف بالغ الخطورة خلال محاولة السيطرة على أفعى مشبكية ضخمة يبلغ طولها نحو ستة أمتار.

وبدأت الواقعة عندما حاول هولستون، المعروف لدى متابعيه بلقب (ذا ريال طرزان)، التعامل مع الأفعى والسيطرة عليها، إلا أنها باغتته بحركات سريعة قبل أن تلتف بقوة حول إحدى ذراعيه وساقيه، ما حدّ بشكل كبير من قدرته على الحركة وأدخله في مواجهة بالغة الصعوبة.

وخلال اللحظات الحرجة، أقر المؤثر الأمريكي بأن الموقف يعد من أصعب المواجهات التي خاضها مع الأفاعي، مؤكدًا أنه وجد نفسه أمام خصم لا يستطيع التغلُّب عليه بسهولة رغم خبرته الطويلة في التعامل مع الحيوانات البرية.

ورغم اشتداد قبضة الأفعى، واصل محاولاته للتحرر مستخدمًا ما يمتلكه من مهارات بدنية وخبرة ميدانية، حتى نجح في قلبها على ظهرها والتخلص من التفافها حول جسده، قبل أن يبتعد عنها ويتجنب مزيدًا من المخاطر.

وعقب نجاته، اعترف هولستون بأن مهاراته القتالية لم تكن كافية لحسم المواجهة بسهولة، مشيدًا بالقوة الاستثنائية التي تتمتع بها الأفعى، ومشبهًا قدراتها بامتلاك "حزام أسود في الأدغال"، مؤكدًا أن ما حدث يُعد من أكثر المواقف خطورة التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.