أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والشرقية، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر الجزء الشمالي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، والجزء الأوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وفي الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج في الجزء الشمالي من نصف المتر إلى متر ونصف، وفي الجزء الأوسط من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وفي الجنوبي من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر في الجزء الشمالي خفيف إلى متوسط الموج، وفي الجزء الأوسط والجنوبي خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وفي الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، وفي الجزء الجنوبي من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج، وفي الجزء الجنوبي خفيف الموج يصل إلى مائج.