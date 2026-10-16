تراجع الدولار أمام عدد من العملات الرئيسة اليوم، وسط تقلبات في الأسواق، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية.

وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، 102.07 نقطة، متجهاً لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.14%.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3270 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، مدعوماً ببيانات أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5621 دولار، متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%.

في المقابل، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8% مقابل الدولار، بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف الصادر أمس (الخميس)، إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع إضافي لأسعار الفائدة.