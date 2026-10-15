شف رصد أجرته «عكاظ» عن تسجيل أسهم 30 شركة و4 صناديق استثمار عقاري متداولة في سوق الأسهم السعودية «تاسي» أدنى مستوياتها السعرية التاريخية خلال تداولاتها اليوم (الخميس)، وسط تراجعات شملت قطاعات عدة، أبرزها الصناعة والأسمنت والنقل والخدمات التجارية والتمويل والعقارات.



وأظهر الرصد تسجيل سهم «تكوين» أدنى مستوى تاريخي عند 3.70 ريال، و«كيمانول» عند 23 ريالاً، و«الفخارية» عند 15.59 ريال، فيما سجلت أسهم «أسمنت أم القرى» و«أسمنت الجوف» و«أسمنت الرياض» مستويات بلغت 10.02 ريال و4.53 ريال و18.98 ريال على التوالي.



وامتدت القيعان التاريخية إلى أسهم شركات النقل والخدمات المرتبطة بها، إذ سجل سهم «كاتريون» أدنى مستوى عند 57.55 ريال، و«الخدمات الأرضية» عند 19.12 ريال، و«لومي» عند 20.49 ريال، و«طيران ناس» عند 39.02 ريال، و«شري» عند 19.90 ريال.



وشملت القائمة أسهم «تمكين» عند 40.08 ريال، و«نسيج» عند 11.20 ريال، و«العربية» عند 38.18 ريال، و«ساكو» عند 16 ريالاً، و«نايس ون» عند 9.60 ريال، و«محطة البناء» عند 33.96 ريال، و«أسواق المزرعة» عند 9.58 ريال، و«النهدي» عند 86.10 ريال، و«إنتاج» عند 19.14 ريال.



وفي أنشطة الرعاية الصحية، سجل سهم «إس إم سي للرعاية الصحية» أدنى مستوى تاريخي عند 13 ريالاً، فيما سجلت أسهم «سهل» و«النايفات» و«تسهيل» و«دراية» في أنشطة التمويل مستويات بلغت 12.02 ريال و9.20 ريال و22.17 ريال و17.82 ريال على التوالي.



وسجل سهم «الخليجية العامة» في قطاع التأمين أدنى مستوى عند 3.26 ريال، و«توبي» عند 4.60 ريال، و«مياهنا» عند 8.65 ريال، فيما بلغت المستويات التاريخية المتدنية لسهمَي «البحر الأحمر» و«الماجدية» 18.27 ريال و5.46 ريال على التوالي.



وطالت القيعان التاريخية 4 صناديق استثمار عقاري متداولة، هي «الرياض ريت» و«ملكية ريت» عند 4.17 ريال لكل منهما، و«الخبير ريت» عند 5.40 ريال، و«الإنماء ريت الفندقي» عند 6.79 ريال.