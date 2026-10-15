سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم، لولاية فلوريدا، بتطبيق قانون يمنع الأطفال دون سن 14 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حكم صدر بالإجماع، ألغت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف مقرها أتلانتا، الأمر الأولي الصادر عن محكمة أدنى درجة والذي كان يوقف تنفيذ القانون.

ويحظر القانون على منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على ما يطلق عليها «خصائص تسبب الإدمان» -مثل التشغيل التلقائي للفيديو والمقاطع المصورة التي لا حصر لها- السماح للأطفال دون سن 14 عامًا بإنشاء حسابات.

وكانت فلوريدا من أوائل الولايات التي أقرت قانونًا ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وسط نقاش أوسع نطاقًا حول دور التطبيقات في التأثير على الصحة النفسية لصغار السن.