كشفت رؤيا غامضة لأحمد زكي.. شهيرة توضح حقيقة منع نجلاء فتحي من عزاء زوجها

كشفت الفنانة شهيرة عن جوانب مؤثرة من حياتها الشخصية بعد رحيل زوجها الفنان محمود ياسين، كما استعادت تفاصيل من الساعات الأخيرة في حياة الفنان أحمد زكي، وحسمت الجدل الذي أثير سابقًا بشأن حقيقة منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء زوجها الراحل.

وخلال ظهورها في برنامج (Mirror)، تحدثت شهيرة عن شعورها المتزايد بالوحدة منذ وفاة محمود ياسين، مؤكدة أن هذا الإحساس أصبح أكثر حضورًا خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في ساعات الليل، حين تستعيد ذكرياتها معه داخل المنزل الذي لا تزال تشعر بوجوده فيه رغم مرور السنوات على رحيله.

وأوضحت أنها ترفض فكرة الانتقال إلى دار رعاية كبار الفنانين التي أنشأتها نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أنها تحظى بدعم واهتمام أبنائها وأحفادها، ولا ترغب في مغادرة منزلها أو الابتعاد عن أسرتها.

وكشفت شهيرة أيضاً عن رؤيا رأت فيها أحمد زكي بعد وفاته، ظهر خلالها وهو يشكو من ألم في ذراعه، مشيرة إلى أنها ربطت الرؤيا بحالة هيثم، وحرصت على الاطمئنان عليه بعدما علمت أنه كان يمر بظروف صعبة. كما استعادت تفاصيل يوم وفاة أحمد زكي، مؤكدة أنها حرصت على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه داخل المستشفى، حيث فوجئت بوجود نجله هيثم إلى جوار جثمانه. وأضافت أنها لقنته الشهادتين وتحدثت إليه بكلمات رأت أنها تمنحه الطمأنينة، كما وضعت مصحفًا صغيرًا على جثمانه أثناء وداعه. وأكدت أنها كانت تحرص دائمًا على الاطمئنان على ابنه هيثم وزيارته ومساندته قدر الإمكان.

وفي سياق آخر، ردت شهيرة على الشائعات التي تحدثت عن منع الفنانة نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين، مؤكدة أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، وأن نجلاء تُعد من أقرب أصدقاء الأسرة. وأوضحت أنها تواصلت معها، آنذاك، ونصحتها بعدم الحضور بسبب ظروفها الصحية وحساسيتها من الإصابة بالأمراض خلال فترة انتشار فايروس كورونا، مشددة على أن القرار كان بدافع الحرص على سلامتها وليس منعها من المشاركة في تقديم واجب العزاء.

وأكدت شهيرة أن العلاقة التي تجمعها بنجلاء فتحي وأسرتها علاقة وطيدة وممتدة منذ سنوات طويلة، نافية بشكل قاطع كل ما أثير بشأن وجود خلافات أو مواقف سلبية بينهما، ومشيرة إلى أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما جرى.