تشهد الدعوى المقامة ضد الفنان محمد رمضان تطورًا جديدًا، بعدما حددت المحكمة المختصة يوم 17 أكتوبر الجاري موعدًا لنظر القضية المرفوعة من منتجة فنية، تتهمه فيها باستخدام مقطع من أغنية (أنا مليونير) دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق.

وتعود تفاصيل النزاع إلى استخدام مقطع من الأغنية التي قدمها المطرب أحمد جعفر وأنتجتها إحدى الشركات، ويتضمن كلمات: «على أي أرض نزلتها كسبت محبة أهلها»، حيث اعتبرت المنتجة أن استخدام المقطع تم من دون الحصول على التصاريح اللازمة من أصحاب الحقوق.

وأوضحت المنتجة، في بيان لها، أنها تواصلت مع شقيق محمد رمضان لإبلاغه باعتراضها على استخدام جزء من الأغنية، مبينة أنه وعد بالتحقق من الأمر، إلا أن التواصل لم يسفر عن حل للنزاع؛ ما دفعها إلى اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ملابسات القضية ومدى توافر التصاريح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للأغنية؛ تمهيدًا للفصل في النزاع وفق ما تنتهي إليه الإجراءات القضائية.

في سياق آخر، يواصل محمد رمضان استعداداته للعودة إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل (عشماوي)، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، بعدما كشف عبر حساباته الرسمية عن أولى صور شخصيته في العمل.