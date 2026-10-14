كشف رصد أجرته «عكاظ» عن تسجيل أسهم 25 شركة و5 صناديق استثمار عقاري متداولة في سوق الأسهم السعودية «تاسي» أدنى مستوياتها السعرية التاريخية خلال تعاملات اليوم (الأربعاء)، وسط تراجعات طالت قطاعات عدة، أبرزها النقل والخدمات التجارية والأسمنت والتمويل والعقارات.



وأظهر الرصد تسجيل 25 شركة و5 صناديق استثمار عقاري متداولة مستويات سعرية غير مسبوقة، إذ سجل سهم «كيمانول» أدنى مستوى عند 23.62 ريال، و«أسمنت أم القرى» عند 10.14 ريال، و«أسمنت الرياض» عند 19.18 ريال، فيما بلغ سهم «سي جي إس» 5.90 ريال.



وامتدت القيعان التاريخية إلى قطاع النقل، إذ سجلت أسهم «الخدمات الأرضية» و«ذيب» و«لومي» و«طيران ناس» و«شري» مستويات بلغت 19.38 ريال و17 ريالاً و21.05 ريال و39.70 ريال و20.65 ريال على التوالي، فيما سجل سهم «كاتريون» أدنى مستوى عند 58.15 ريال.



وشملت القائمة أسهم «تمكين» عند 40.78 ريال، و«العربية» عند 39.22 ريال، و«نايس ون» عند 10.04 ريال، و«محطة البناء» عند 34.66 ريال، و«أسواق المزرعة» عند 9.79 ريال، و«النهدي» عند 86.40 ريال، و«إنتاج» عند 19.89 ريال، و«إس إم سي للرعاية الصحية» عند 13.62 ريال.



وفي قطاع التمويل، سجلت أسهم «سهل» و«تسهيل» و«دراية» قيعاناً تاريخية عند 12.25 ريال و22.44 ريال و18.10 ريال على التوالي، فيما سجل سهم «الخليجية العامة» 3.29 ريال، و«مياهنا» 9.01 ريال.



وطالت المستويات التاريخية المتدنية 5 صناديق استثمار عقاري متداولة، هي «الرياض ريت» عند 4.18 ريال، و«ملكية ريت» عند 4.19 ريال، و«جدوى ريت السعودية» عند 8 ريالات، و«الخبير ريت» عند 5.44 ريال، و«الإنماء ريت الفندقي» عند 6.84 ريال.



كما سجل سهما «سينومي سنترز» و«الماجدية» أدنى مستوياتهما التاريخية عند 13.47 ريال و5.55 ريال على التوالي.