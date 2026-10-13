تتجه الأنظار غداً (الأربعاء) عند الساعة 12:30 مساءً إلى الكويت، التي تستضيف مراسم قرعة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية، وذلك تمهيداً لانطلاق منافسات البطولة في ديسمبر القادم على استاد جابر الأحمد الدولي.



ويُقام حفل القرعة بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الكويتي الدكتور طارق الجلاهمة، وعدد من ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي، إلى جانب ممثلي الأندية المشاركة، وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.



ومن المنتظر أن يشهد الحفل الكشف عن مواجهتي الدور نصف النهائي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مسار المنافسة نحو لقب البطولة.



كما يتضمن الحفل عدداً من الفقرات الخاصة التي تواكب أهمية الحدث ومكانة كأس السوبر السعودي.



وتُعد الكويت المحطة الثامنة في تاريخ استضافة كأس السوبر السعودي، الذي يشهد إقامة نسخته الثالثة عشرة هذا الموسم، خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر القادم على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 19 و20 ديسمبر والمباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.