أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم (الثلاثاء)، تمديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم نيكو كوفاتش.

عقد حتى 2029

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يواصل بوروسيا دورتموند ومدربه نيكو كوفاتش شراكتهما الناجحة، إذ وقّع المدرب البالغ من العمر 54 عاماً عقداً جديداً مع بطل ألمانيا ثماني مرات، يمتد حتى 30 يونيو 2029».

كوفاتش: نريد البناء على ما حققناه

من جانبه، قال كوفاتش عقب تمديد عقده: «لقد وضعنا معاً مساراً واضحاً للتطوير، وأرسينا أسساً متينة للمستقبل، ونريد البناء على ذلك، لدينا رؤية واضحة لكيفية لعب كرة القدم، وكيفية أدائنا كفريق، وما يتطلبه الأمر لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «يكمن السر في أننا لا نكتفي بما حققناه، بل نعمل يومياً على التحسن. نرى إمكانات هائلة، ونحن على يقين بأننا، معاً، وبكل ثقة وعزيمة، ما زلنا قادرين على تحقيق الكثير».

أرقام كوفاتش

وتولى كوفاتش قيادة بوروسيا دورتموند في ربيع عام 2025، عندما كان الفريق يحتل المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، ونجح في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من موسم 2024-2025.

وفي الموسم الماضي، قاد كوفاتش دورتموند إلى المركز الثاني، محققاً 73 نقطة، وهو خامس أعلى رصيد نقاط في تاريخ النادي.

وخاض كوفاتش 53 مباراة على مقاعد بدلاء بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني حتى الآن، حصد خلالها فريقه 114 نقطة، بمعدل 2.15 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل نقاط يحققه أي مدرب للفريق.