بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه
13 أكتوبر 2026 - 00:36 | آخر تحديث 13 أكتوبر 2026 - 00:36
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بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للدكتور آبي أحمد علي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لوزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.