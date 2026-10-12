قاد النجم المصري محمد صلاح طرابزون سبور إلى فوز مستحق على سامسون سبور بثلاثية نظيفة، بعدما صنع الهدف الثالث، وتحقيق إنجاز غائب عن فريقه منذ منذ 36 عامًا.

وحقق طرابزون سبور رقمًا تاريخيًا في الدوري التركي، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ عام 1990؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة (61saat) التركية، عقب فوزه على سامسون سبور خارج أرضه في الجولة السابعة من المسابقة.

وجاء الإنجاز بعدما اكتسح الفريق غالطة سراي بأربعة أهداف دون رد في الجولة السابقة، قبل أن يكرر بدايته الهجومية القوية أمام سامسون سبور، مسجلًا ثلاثيته كاملة قبل نهاية الشوط الأول، ليواصل انطلاقته اللافتة تحت قيادة مدربه الألماني توماس رايس.

وافتتح الألباني إرنست موتشي التسجيل لطرابزون سبور في الدقيقة 27، قبل أن يضيف تشيبوكي نوايو الهدف الثاني في الدقيقة 38، ثم اختتم فرانكولينو دجو الثلاثية في الدقيقة 40، بعدما استثمر تمريرة حاسمة من محمد صلاح.

وبهذا الفوز، واصل طرابزون سبور نتائجه القوية تحت قيادة توماس رايس، بعدما تفوق على غالطة سراي برباعية نظيفة ثم سامسون سبور بثلاثية دون رد، مسجلًا سبعة أهداف خلال المباراتين من دون أن تهتز شباكه.

كما حقق المدرب الألماني بداية مميزة مع الفريق، إذ أصبح؛ وفقًا للصحيفة التركية، ثاني مدرب أجنبي في تاريخ طرابزون سبور يفوز بأول مباراتين له في الدوري، بعد الجورجي شوتا أرفيلادزه.

وكان صلاح قد انضم إلى طرابزون سبور في أغسطس الماضي، عقب نهاية مسيرته مع ليفربول التي امتدت تسعة أعوام، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري التركي.

ومنذ انتقاله، أصبح النجم المصري أحد أبرز الأسماء التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وسط تطلعات لمواصلة تأثيره الهجومي ومساعدة فريقه على المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.