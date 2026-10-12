اختتم الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية ثلاث دورات تدريبية متخصصة شملت دورة الإنقاذ والسلامة المائية فئة المسابح (75) في مدينة حائل، ودورة الإنقاذ والسلامة المائية فئة المسابح (76) ودورة الإنقاذ والسلامة المائية فئة الشواطئ والمياه المفتوحة (27) في مدينة جدة، والتي أُقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر 2026م، في قاعة ومسبح مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة حائل، ومسابح وزارة الرياضة بالصالات الخضراء وشاطئ شعارة بالتعاون مع أمانة جدة، حيث استفاد منها 43 متدرباً من مختلف مناطق المملكة، وبواقع 50 ساعة تدريبية نظرياً وعملياً لكل دورة.



وأُقيمت الدورات بإشراف وتدريب فني مباشر من المدربين الدوليين كريم الريفي، وأحمد محمد صالح، وأحمد النجار، وسامر أهيف، ورباب الدبيسي وبإشراف ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة أحمد الشمري، وعضو مجلس الإدارة طلال الزهراني.



وحصل الخريجون بعد استكمال متطلبات البرامج التدريبية على شهادة دولية معتمدة من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية وصالحة لمدة سنتين، لتُسهم هذه البرامج في ضخ عدد من المنقذين والكوادر الوطنية المؤهلة ورفع كفاءتهم للعمل في المسابح والشواطئ والمياه المفتوحة.



وتأتي هذه الدورات ضمن جهود الاتحاد في نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة المائية، بما يسهم في الحد من حوادث الغرق في المملكة.