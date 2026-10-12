في خطوة ترويجية لشركة ملابس شهيرة، كشف ليونيل ميسي عن قائمته الخاصة لأبرز 10 مواهب شابة مرشحة لصناعة مستقبل اللعبة، تحت عنوان «10 فصول تعيد كتابة مستقبل الكرة.. القصة بدأت للتو».



ووفقاً لشبكة TyC Sports الأرجنتينية، تصدر القائمة الأرجنتيني توماس أراندا، جناح بوكا جونيورز، الذي لفت أنظار ميسي خلال فترة التحضير لوديات المنتخب قبل مونديال 2026.



وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:



- توماس أراندا - بوكا جونيورز (الأرجنتين)



- جان أوزون - آينتراخت فرانكفورت (تركيا)



- غيلبرتو مورا - تيخوانا (المكسيك)



- ماكس داومان - أرسنال (إنجلترا)



- زافيير غوزو - كريستال بالاس (أمريكا)



- جيسوس رودريغيز - كومو (إسبانيا)



- كيس سميت - ألكمار (هولندا)



- كلوي ساروي - تشيلسي سيدات (إنجلترا)



- جيوفانا واكسمان - ليون سيدات (البرازيل)



- لوتا فريده - هامبورغ سيدات (ألمانيا)