بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية المشمولة بالتوجيهات الكريمة، عبر منصتي «قوى» الخاصة بالعمالة المهنية و«مساند» الخاصة بالعمالة المنزلية، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التصحيح بدأت اليوم وتستمر شهرين في جميع مناطق المملكة، وتشمل العمالة اليمنية المنتهية صلاحية إقاماتها، وكذلك المتغيبين عن العمل، ممن تتوفر لديهم وثائق سفر سارية الصلاحية، وذلك وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وبيّنت الوزارة أن العمالة المنتهية صلاحية إقاماتها يمكنها الانتقال إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إلى خدماتها، من خلال المنصات الرقمية ذات العلاقة، حيث تتيح منصة «قوى» استكمال إجراءات انتقال العمالة المهنية، فيما تتيح منصة «مساند» إجراءات انتقال العمالة المساندة، بالتكامل مع منصة «أبشر»، ودون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الحكومية.

وأضافت أن العمالة المسجلة بحقها بلاغات تغيب عن العمل يمكنها الاستفادة من إجراءات التصحيح، من خلال إلغاء بلاغات التغيب ونقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بحاجة إلى خدماتها، عبر منصة «قوى» للعمالة المهنية، ومنصة «مساند» للعمالة المساندة، شريطة سريان وثائق السفر.

وأكدت الوزارة أن إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا تأتي في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الكريمة، وتيسير إجراءات تصحيح الأوضاع، وتنظيم انتقال العمالة وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.