اختُتمت أمس فعاليات معسكر الروبوت، الذي نظمه نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية بالمدينة المنورة على مدى خمسة أيام، بمشاركة عدد من الموهوبين والموهوبات والمهتمين بالمجالات التقنية.

وتضمن المعسكر تدريبات نظرية وتطبيقية في مجالات الروبوت والبرمجة والتقنيات الحديثة وحل المشكلات، إلى جانب تنفيذ مشاريع عززت مهارات المشاركين في التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، ومكّنتهم من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية.

ويأتي المعسكر ضمن جهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية التقنية بالمدينة المنورة، لدعم الموهبة والابتكار، واكتشاف الطاقات الواعدة، وصقل المهارات التقنية بما يواكب متطلبات المستقبل.