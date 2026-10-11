أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، بينهم حالات حرجة، جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر أمس (السبت) 10 أكتوبر 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان إلحاقي أصدرته اليوم (الأحد)، أن المتوفين بينهم 4 مواطنين سعوديين، و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، بواقع مقيمين اثنين من الجنسية البنغلاديشية، ومقيم واحد من كل من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية.

وأضافت أن الاعتداء أسفر كذلك عن إصابة 309 أشخاص، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، مشيرةً إلى وجود إصابات حرجة بين المصابين.

وأكدت الهيئة أن الاعتداء تسبب في أضرار مادية يجري العمل على حصرها، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في بيان سابق تعرض مطار الملك خالد الدولي للاعتداء عصر السبت، وتعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.