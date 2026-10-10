محمد سامي يهدي مي عمر «لامبورجيني» فارهة.. والسعر مفاجأة

احتفل المخرجالمصري محمد سامي بعيد ميلاد زوجته الفنانة المصرية مي عمر على طريقته الخاصة، بعدما فاجأها بسيارة فارهة من طراز «لامبورجيني ريفويلتو»، في هدية لفتت الأنظار وأثارت تساؤلات الجمهور بشأن قيمتها، التي قد تصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه مصري.

مفاجأة وهدية فاخرة

وشاركت مي عمر متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشافها الهدية، إذ ظهرت بملابس منزلية وهي تتوجه إلى مكان انتظار السيارة، لتجدها مزينة بباقة كبيرة من الورود الحمراء، في مفاجأة أعدها لها زوجها احتفالاً بعيد ميلادها.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع، إذ انهالت تهاني الجمهور على الفنانة بهذه المناسبة، فيما أثار نوع السيارة وقيمتها اهتمام المتابعين، خصوصاً أن سعر «لامبورجيني ريفويلتو» إذ تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري، وفق التقديرات المتداولة.



مي عمر في دراما رمضان 2027

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عمر للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «حليمة جبران»، الذي يتألف من 30 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

وكانت مي عمر قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان المصري محمد رمضان، بسبب صعوبة التوفيق بين تصويره وتصوير عملها الآخر في التوقيت نفسه.



آخر أعماله السينمائية

ويأتي فيلم «شمشون ودليلة» ضمن أحدث المحطات السينمائية في مشوار مي عمر، إذ شارك في بطولته إلى جانبها أحمد العوضي في أول تعاون يجمعهما على شاشة السينما، من خلال قصة تمزج بين المطاردات والمواقف الكوميدية.

وجمع العمل مجموعة من الفنانين، من بينهم خالد الصاوي وعصام السقا وأحمد عصام السيد وعارفة عبد الرسول، وتأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، فيما تولى أحمد السبكي وكريم السبكي إنتاجه.