يستعد الفنان الكويتي عبدالله الرويشد لتقديم عمل غنائي جديد من ألحانه، بصوت الفنان القطري فهد الكبيسي، في تعاون يحمل عنوان «خذيتني كلّي»، كشفت عنه شركة «روتانا».

ونشرت مقطعاً قصيراً من الأغنية الجديدة، مرفقاً باسم العمل والإشارة إلى أن ألحانه تحمل توقيع عبدالله الرويشد، فيما يؤديها فهد الكبيسي. ولم تكشف الشركة عن موعد محدد لصدور الأغنية، مكتفية بالإعلان عن قرب طرحها، في خطوة أثارت اهتمام محبي الفنانين، انتظارًا للاستماع إلى تفاصيل التعاون الجديد.

لقاء سابق

ويأتي التعاون المرتقب امتدادًا للقاء جمع فهد الكبيسي وعبدالله الرويشد في يونيو 2021، حين ظهر الفنانان معًا في صورة عبر منصة «إكس»، تزامنًا مع حديثهما عن مشاريع فنية مشتركة محتملة.

فهد الكبيسي يحتفي باليوم الوطني السعودي

وعلى جانب آخر، يواصل فهد الكبيسي نشاطه الفني بالتوازي مع تحضير الأغنية الجديدة، بعدما شارك أخيراً في تقديم العمل الوطني «سارعي»، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96. وجاءت الأغنية من كلمات صالح النشيرا، وألحان عبدالله المناعي، وروجت لها «روتانا موسيقى» عبر منصاتها الرقمية، من خلال ملصق دعائي ظهر فيه الكبيسي مرتدياً الزي الخاص بالعرضة السعودية، مصحوباً بعبارة «عزنا بطبعنا».