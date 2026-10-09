في مشهد فني يفيض بالتقدير والمحبة، حرصت النجمة المصرية ليلى علوي على الاحتفال بعيد ميلاد صوت مصر شيرين عبدالوهاب، برسالة خاصة عبرت خلالها عن إعجابها الشديد بصوتها وأغانيها، متمنية لها دوام الصحة والنجاح.

هذه التهنئة الدافئة تزامنت مع حالة ترقب واسعة في أوساط الجمهور والوسط الفني، وسط أنباء عن ترتيبات جارية لإقامة حفل ضخم لشيرين ضمن فعاليات «موسم الرياض».

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، عبّرت فيه عن حبها العميق لشيرين قائلة: «أفضل مطربة بحبها على قيد الحياة شيرين عبدالوهاب، لأني بحب أغانيها أوي»، وأرفقته بتهنئة رقيقة تدعوها لمواصلة إسعاد محبيها بكلماتها وصوتها الاستثنائي.