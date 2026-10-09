حين تتقاطع دراما الشاشات مع أسرار المخابرات الحقيقية، تتحول كواليس العمل الفني إلى وثيقة تاريخية ناطقة. هذا ما أماطت عنه النجمة المصرية الكبيرة يسرا اللثام مؤخراً، في تصريحات إذاعية عبر أثير «نغم إف إم»، حيث فجرت مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بملحمة «رأفت الهجان» الخالدة، مؤكدة أنها لم تكن تدرك الأبعاد الحقيقية لعملية زرع العميل المصري في عمق إسرائيل إلا بعد الانتهاء تماماً من تصوير الجزء الأول من العمل.

هذه القصة تتجاوز حدود الأداء التمثيلي لتلامس الواقع بعلاقة عائلية مذهلة، إذ كشفت يسرا أن عمها الراحل لم يكن سوى الضابط الأسطوري «محمد نسيم» (الذي جسد شخصيته ببراعة الفنان نبيل الحلفاوي)، وهو أحد أبرز رموز المخابرات العامة المصرية والمسؤول المباشر عن تجنيد وتدريب وتوجيه رفعت الجمال (رأفت الهجان)، ورسم خطوط هويته المزيفة باسم «جاك بيتون» للاندماج في المجتمع الإسرائيلي. هذا الارتباط الوثيق جعل طاقم العمل يعيش حالة ذهول دائم أمام ضخامة المسؤولية التاريخية للمهمة، لتعبر الفنانة المصرية عن فخرها العارم برؤية بطولة وطنية حقيقية وملموسة عن قُرب، بعيداً عن حبكات الخيال السينمائي.