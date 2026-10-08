صدفة نادرة جمعت الطيارة الهولندية زوي دي بروين بوالديها داخل قمرة وطائرة واحدة، بعدما تزامنت جداول عملهم على رحلة تجارية من أمستردام إلى كوراساو، دون أن يدرك أي منهم ذلك قبل الإقلاع.

وتروي زوي، البالغة 22 عاماً، أن والدها مايكل، 57 عاماً، يعمل قائداً لدى الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم)، بينما عادت والدتها مارجان فان نويجن، 56 عاماً، إلى العمل في الضيافة الجوية بعد انقطاع دام منذ عام 2000. وتقول إن شغفها بالطيران بدأ منذ طفولتها حين كانت تشاهد والدها يغادر المنزل مرتدياً زي الطيار، قبل أن تقرر السير على خطاه.

وتوضح زوي أنها تمكنت خلال مسيرتها القصيرة من العمل في خمس رحلات مع والدها ورحلة واحدة مع والدتها، معتبرة أن اجتماع أفراد العائلة الثلاثة على متن رحلة واحدة «لحظة لا تُنسى» في حياتها المهنية.