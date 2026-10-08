أثارت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين جمهور الفنان عادل إمام، بعدما جرى تقديمها على أنها أحدث ظهور له، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن حقيقة الصورة، خصوصًا مع ابتعاده عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الأخيرة.

حقيقة الصورة المتداولة

وبالتحقق من الصورة، تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، وإنما للسيناريست الهندي الشهير سليم خان، والد نجم بوليوود سلمان خان، الذي ظهر داخل سيارته عقب حضوره مناسبة عائلية في مدينة مومباي خلال الفترة الماضية.

وجرى تعديل الصورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما شمل تغيير بعض ملامح سليم خان وإضافة مؤثرات بصرية جعلتها تبدو أقرب إلى صورة للفنان عادل إمام، قبل أن تنتشر على نطاق واسع عبر «فيسبوك» و«إنستجرام».

أسرة عادل إمام تحسم الجدل

وبحسب صحيفة «الوطن» المصرية، نفى مصدر من داخل أسرة عادل إمام، أن تكون الصورة حديثة أو أن يكون الرجل الظاهر فيها هو الفنان، مؤكدًا أن الزعيم بخير ويعيش حياته بصورة طبيعية وسط أسرته وأحفاده.

ابتعاد عن الأضواء

وتأتي الصورة المتداولة في وقت يواصل فيه عادل إمام ابتعاده عن الظهور الإعلامي، مفضلًا قضاء وقته بعيدًا عن الأضواء، فيما يحظى أي ظهور له باهتمام واسع من جمهوره ومحبيه.

وكان آخر ظهور عائلي للفنان قد لفت أنظار الجمهور، بعدما ظهر وسط أفراد أسرته في مناسبة خاصة، لتتجدد معه حالة الاهتمام بكل ما يتعلق بأخباره وصوره.