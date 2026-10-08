كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن صورة جديدة لفجر المريخ، التقطها المسبار «كيوريوسيتي» خلال مواصلته استكشاف سطح الكوكب الأحمر، وتظهر فيها أشعة الشمس وهي تضيء تكوينات صخرية شاهقة تشكلت قبل مليارات السنين.

والتقطت كاميرا المسبار الصورة بعد نحو ساعة من شروق الشمس فوق منطقة تضم منحدرات صخرية شكّلتها الرياح والعوامل الجوية على مدى فترات زمنية طويلة.

وأوضح أشوين فاسافادا، عالم الكواكب في مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا»، أن التكوينات الصخرية المضيئة في الأفق تنتمي إلى طبقة جيولوجية مختلفة عن تلك التي مر بها المسبار حتى الآن. ورجّح أن تكون هذه الطبقة قد تشكلت من رواسب حملتها الرياح، قبل أن تنحتها العوامل الجوية تدريجيًا لتأخذ شكل سلاسل من التلال المعروفة باسم «ياردانج».

ويقدّر العلماء أن هذه الطبقة تشكلت قبل نحو 3 مليارات سنة، وتمتد لمسافة تقارب 16 كيلومترًا على الأطراف الشمالية الغربية لجبل شارب، الواقع في قلب فوهة «غيل» على سطح المريخ.

رحلة مستمرة منذ 2012

هبط المسبار «كيوريوسيتي» في فوهة «غيل» عام 2012، وبدأ منذ 2014 صعود جبل شارب، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 5 كيلومترات. وتمكن المسبار حتى الآن من قطع أكثر من كيلومتر أثناء صعوده، في واحدة من أبرز رحلات الاستكشاف على سطح المريخ.

وتخطط «ناسا» لوصول «كيوريوسيتي» إلى طبقة «ياردانج» خلال عامي 2027 أو 2028، لدراسة تركيبتها الجيولوجية، ضمن مهمة تهدف إلى فهم تاريخ المريخ والتغيرات التي شهدها، وما إذا كانت ظروفه في الماضي قد سمحت بوجود حياة ميكروبية.