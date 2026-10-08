أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، إ حباط مخطط لتنفيذ هجوم مسلح داخل مركز «مول أوف أمريكا» التجاري، بعد توقيف شاب يبلغ 18 عامًا، قالت السلطات إنه كان يستعد لتنفيذ هجوم.

وبحسب شكوى اتحادية وصفها المدعي العام الأمريكي دانييل روزين، كان الشاب شيخ الدين عبد الله محمود تحت التحقيق منذ نحو عامين، وخضع لمراقبة السلطات عبر تواصله مع مخبر سري، قبل أن يبيع له عملاء فيدراليون بندقية هجومية وذخيرة.

وأوضحت الشكوى أن محمود أوقف الثلاثاء في حديقة عامة، بعدما دفع 600 دولار إلى موظف سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بأنه عضو في تنظيم «داعش»، مقابل بندقية من طراز «إيه كيه-47» و200 طلقة ذخيرة.

ووفق الوثائق القضائية، أكد محمود خلال رسائل نصية مع مصدر سري تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عزمه تنفيذ هجوم بهدف قتل أشخاص، في إطار مخطط قالت السلطات إنها تمكنت من إحباطه قبل تنفيذه.