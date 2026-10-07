فيما تؤكد مصادر ميدانية في محافظة تعز عن لجوء القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في المناطق الجبلية بجنوب المحافظة إلى تكتيك الكمائن التي بدأت تؤتي نتائج إيجابية، كشفت مصادر قبلية في مأرب اليوم (الأربعاء)، انشقاق قياديين حوثيين ووصولهما مركز المحافظة.



وقالت مصادر قبلية في مأرب أن القياديين الحوثيين حسان راجح شمسان الذي كان مسؤول التحصينات في جبهة البلق الشرقي، وإسماعيل إبراهيم صالح الذي كان مسؤول المدد في جبهة العكد في المليشيا الحوثية وصلا إلى مركز محافظة مأرب وسلما أنفسهم للسلطات الشرعية، مؤكدين أن القيادات الحوثية تمارس الاضطهاد العنصري والمناطقي والظلم بحق كل المنتسبين للمليشيا.



وكان قائد جبهة الاحتياط في المليشيا العميد علي عبدالرحمن ساري قد أعلن في تسجيل فيديو انشقاقه عن المليشيا، استجابة لدعوة رئيس المجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مؤكداً في التسجيل أنه مؤيد لقرارات رئيس مجلس القيادة ورفضه للمشروع الإيراني الهادف إلى تفريق وتمزيق المجتمع اليمني.



وطالب ساري من محافظة عمران، المقاتلين في صفوف المليشيا من أبناء محافظته بمغادرة جبهات الحوثي والالتحاق بالشرعية وعدم تنفيذ المشاريع الإيرانية المدمرة لليمن.



وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي قد أعلن العفو عن كل من يلتحق بالشرعية من المقاتلين في صفوف المليشيا الحوثية، داعياً المليشيا إلى النفير.



تشهد صفوف ميليشيا الحوثي تصاعداً في حالة التخبط والارتباك الميداني والسياسي، وتراجع لعناصر وقادة في بعض الجبهات مثل الساحل الغربي، بالتزامن مع العمليات العسكرية والضغط الميداني للقوات اليمنية.



من جهة أخرى، نفذ الجيش اليمني والمقاومة في الأقروض كمائن محكمة للمليشيا الحوثية واقعت بينهم قتلى وجرحى، جاء كذلك في الوقت الذي تتواصل المعارك في مديرية المسراخ جنوبي تعز.



وأفادت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية قصفت بشكل عشوائي القرى بجبل ضجيح مما أسفر عن مقتل امرأة من قرية النقيل.