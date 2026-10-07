ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم، بمقدار 48.54 نقطة، ليصل إلى مستوى 21784.97 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.5 ملايين سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 47.72 نقطة، ليصل إلى مستوى 10542.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 179 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 169 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات حديد وطني، وبحر العرب، وجبسكو، والإعادة السعودية، وصدر، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الخدمات الأرضية، وأمانة للتأمين، وسلوشنز، وكيان السعودية، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.98%، فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وصدر، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وبان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسال، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.