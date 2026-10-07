عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا في مقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور تعديلات عدد من مواد نظام القضاء، مؤكدًا أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة يسهم في مواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز جودته.

واعتمد المجلس قواعد عمل المكاتب الفنية، التي تنظم إعداد الدراسات ومسودات الأحكام ومراجعتها؛ بما يعزز جودة الأحكام ووحدة تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية. وتتيح القواعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة، وقياس الأداء ومتابعته، والاستفادة من نتائجه في تطوير برامج التدريب والتأهيل.

ووافق المجلس على إنشاء محكمة للتنفيذ تضم دوائر ابتدائية واستئنافية، بما يتوافق مع نظام التنفيذ، ويدعم الرقابة على سير إجراءات التنفيذ، ويرفع كفاءة العمل وقياس الأداء، بالتوازي مع التوسع في أتمتة إجراءات وعمليات التنفيذ والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس الإجراءات المتعلقة بترقيات القضاة، كما استعرض العمل التحضيري لأعماله وآلياته ومؤشراته الإحصائية، وتابع تنفيذ قراراته وتوجيهاته السابقة، واتخذ عددًا من القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة ودعم المحاكم.