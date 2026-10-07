أصدر قاضٍ أمريكي حكماً على المغني شون «ديدي» كومبس يقضي بدفع 478 ألف دولار إلى شركة «إن بي سي يونيفرسال»، NBCUniversal، بعدما خسر دعوى تشهير رفعها على خلفية فيلم وثائقي تناول حياته ومسيرته.

أتعاب قانونية

وصدر الحكم أمس (الثلاثاء)، وألزم كومبس بتغطية جزء من الأتعاب القانونية التي تكبدتها الشركة للدفاع عن نفسها في الدعوى المتعلقة بفيلم The Making of a Bad Boy، الذي عُرض عبر منصة «بيكوك» في 2025.

وكان كومبس قد طالب بتعويض قدره 100 مليون دولار، متهماً الفيلم بالترويج لرواية وصفها بالكاذبة تربطه بوفاة مغني الراب «ذا نوتوريوس بي.آي.جي» وكيم بورتر.

478 ألف دولار

ورفضت القاضية فيدرا إف. بيري-بوند الدعوى في أبريل الماضي، معتبرة أن «إن بي سي يونيفرسال» التزمت بالمعايير الصحفية، كما استندت إلى قانون ولاية نيويورك المناهض لدعاوى SLAPP، الذي يتيح للمدعى عليهم الفائزين في بعض قضايا حرية التعبير المطالبة باسترداد أتعابهم القانونية.

وطالبت «إن بي سي» في البداية باسترداد نحو 990 ألف دولار أنفقتها على القضية عبر مكتب المحاماة «غيبسون دان»، إلا أن القاضية خفضت المبلغ بأكثر من النصف، معتبرة أن بعض الساعات المسجلة كانت مفرطة.

ووافقت المحكمة على معدلات الأتعاب بالساعة التي تراوحت بين 915 دولاراً للمحامي المبتدئ و1980 دولاراً للشريك البارز، لكنها خصمت نحو 512 ألف دولار من الفاتورة الأصلية، لتستقر قيمة المبلغ المستحق عند 478 ألف دولار.

وقال متحدث باسم كومبس إن المحكمة رأت أن أجزاء كبيرة من الأتعاب المطلوبة كانت مفرطة وغير معقولة.

انسحاب المحامون

وبدأ كومبس إجراءات لاستئناف الحكم المتعلق بالدعوى، إلا أن محاميه السابقين انسحبوا من عدد من قضاياه الشهر الماضي بسبب خلاف مالي، ولم يتضح ما إذا كان سيواصل الاستئناف مع فريق قانوني جديد.

ويقضي كومبس حالياً عقوبة بالسجن على خلفية إدانته في قضية تتعلق بتنظيم حفلات مخالفة، بينما يطعن في الحكم، وينفي أيضاً اتهامات أخرى في دعاوى مدنية لا تزال قائمة ضده.