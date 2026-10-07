حسمت الفنانة السورية سارة بركة موقفها من المشاركة في مسلسل "سلطان الديب" مع الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه رمضان القادم.

سلطان الديب

أكدت بركة، خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "مطلوب عائليًا"، أنها لن تشارك في المسلسل، لتنهي بذلك ما تردد مؤخرًا عن استعدادها للانضمام إلى فريق العمل.

ورغم عدم مشاركتها في "سلطان الديب"، أعربت الفنانة السورية عن رغبتها في تكرار التعاون مع أحمد العوضي مستقبلًا، بعد التجربة التي جمعتهما في مسلسل "علي كلاي" العام الماضي، مؤكدة تقديرها للعمل معه وتطلعها إلى خوض تجربة فنية جديدة معاً.

الدراما المصرية

وتطرقت سارة بركة إلى تجربتها في الدراما المصرية، موضحة أن إقامتها في مصر ساعدتها على إتقان اللهجة المصرية والتحدث بها بصورة أكثر سلاسة.

كما عبرت عن امتنانها للجمهور المصري، الذي ساندها خلال مشاركاتها الفنية في مصر، مشيرة إلى أن العمل في الدراما المصرية يمثل تجربة مهمة في مسيرتها.

مطلوب عائلياً

وتشارك سارة بركة في بطولة فيلم "مطلوب عائليًا"، الذي تدور أحداثه حول فاروق، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، وهو مدير أحد المتاجر الكبرى، تفرض عليه أعباء العمل وضغوطات الحياة انشغالًا متواصلًا عن أسرته وزوجته مي، والتي تجسد شخصيتها ياسمين صبري.

وتتغير حياة الأسرة مع انتقال جلال، شقيق مي، للإقامة معهما، حيث يجسد مصطفى خاطر الشخصية، وهو شاب عاطل يجد نفسه يعيش مع شقيقته وزوجها، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تقلب أجواء المنزل رأساً على عقب.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، كل من مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، بينهم أحمد فهمي ونسرين أمين، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج تامر مرسي.