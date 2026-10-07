يستعد الفنان المصري محمد رمضان لبدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي» الأسبوع القادم، رغم الاعتذارات التي شهدها المسلسل خلال الفترة الماضية من عدد من النجوم المرشحين للمشاركة في بطولته.

اعتذار مفاجئ

ويأتي تصوير «عشماوي» بعد أيام قليلة من اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل، إذ انسحبت من العمل بشكل مفاجئ قبل يومين، بسبب صعوبة تنسيق مواعيد التصوير مع مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تعمل على تحضيراته وتستعد لبدء تصويره أيضًا خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو ما حال دون استمرارها ضمن فريق العمل.

غادة والصاوي

ولم يكن اعتذار مي عمر هو الوحيد من «عشماوي»، إذ تبعه اعتذارات عدد من الفنانين الذين تم ترشيحهم، من بينهم غادة عبد الرازق، التي واجهت صعوبة في المشاركة بالمسلسل بسبب ارتباطها بعملين دراميين، يتكون كل منهما من 15 حلقة، والمقرر عرضهما خلال رمضان 2027 كما اعتذر خالد الصاوي عن المشاركة في العمل.

قصة عشماوي

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» الذي يعود به محمد رمضان إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاث مواسم متتالية، حول «خليفة»، الذي يعمل منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، ويعيش حياة هادئة ومستقرة مع أسرته، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرض ابنته، التي تجسد دورها الفنانة جيسيكا حسام الدين، لأزمة قاسية تغير مسار الأحداث، حيث يجد والدها خليفة نفسه أمام أصعب اختبار في حياته، ويكون أمام صراع إنساني وقانوني قاسٍ.

أبطال العمل

مسلسل «عشماوي» مكون من 30 حلقة، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان كل من باسم سمرة، وإسعاد يونس، انتصار، وليد فواز، محمد عبد الحافظ، جيسيكا حسام الدين، يوسف رأفت، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد السقا ومحمد سامي وآخرون.