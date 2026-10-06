رزق جابر محمد جابر مشهور بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "الجوهرة" جعلها الله من مواليد السعادة وأن تكون قرة عين لوالديها وأن ينبتها نباتاً حسناً.
رزق جابر محمد جابر مشهور بمولودة اتفق وحرمه على تسميتها "الجوهرة" جعلها الله من مواليد السعادة وأن تكون قرة عين لوالديها وأن ينبتها نباتاً حسناً.
Jaber Mohammed Jaber was blessed with a newborn, and he and his wife agreed to name her "Al-Jawhara." May Allah make her one of the blessed children and a source of joy for her parents, and may He raise her in a good manner.