أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



مصر تؤكد دعمها الكامل لأمن السعودية



وجدد وزير الخارجية المصري إدانة بلاده لكافة الاعتداءات التي استهدفت المملكة، مؤكدًا دعمها الكامل لأمن المملكة واستقرارها. كما بحث الوزيران خلال الاتصال التطورات الإقليمية الراهنة، مشدّدين على ضرورة الحفاظ على أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة فيها لا سيما في البحر الأحمر وباب المندب، كما جددا تأكيدهما على الموقف الثابت للبلدين الشقيقين في دعم وحدة السودان وسيادته والحفاظ على مؤسساته الوطنية، بما يصون أمنه واستقراره، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.



الأردن تدين وتستنكر اعتداءات الحوثي على المملكة



وأجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. وأعرب الصفدي خلال الاتصال عن إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الغاشمة لميليشيا الحوثي التي استهدفت مناطق في المملكة، بما فيها محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، بجانب المنشآت المدنية والاقتصادية، معربًا عن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. كما بحث الوزيران العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.