شهدت شركات أندية النصر والأهلي والاتحاد تغييرات إدارية جديدة، مع اعتماد تشكيل مجالس إداراتها، ضمن الترتيبات التنظيمية للمرحلة القادمة.



واعتمدت شركة نادي النصر تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة أحمد بن صالح السلطان، وعضوية عبدالرحمن بن عبدالله العبيان، وسلطان عبدالمحسن آل الشيخ، وفهد بن عبدالرحمن السالم، ونايف بن سمير الجبرالله، وغنام بن عبدالله الغنام، وعبدالإله بن محمد العذل.



وفي الأهلي، أعلنت شركة النادي تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة عبدالله بن عيدروس الصبان، وعضوية جايك سيلفرستين، وأحمد بن حامد الثبيتي، ومحمد بن عمار الدباغ، وإياد بن رشاد رضا، وحسين بن حسن عيد، وعاطف بن مهدي مقني.



ويأتي اختيار الصبان رئيساً للمجلس ضمن الترتيبات الجديدة لمجالس إدارات شركات الأندية السعودية، فيما يواصل الثبيتي وسيلفرستين عضويتهما بعد وجودهما في التشكيل السابق.



ويمتلك الصبان خبرة إدارية وتنفيذية في قطاع التجزئة وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتباطه بالنادي الأهلي ودعمه لمسيرته خلال السنوات الماضية.



أما في الاتحاد، فاعتمدت شركة النادي التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة رضا بترجي، وعضوية عبدالعزيز الزيد، وفارس الحجيلان، وصهيب جمجوم، وطه ناظر، وعبدالله البلوي، والوليد الحيدر.



وشهد التشكيل الاتحادي استمرار ثلاثة أعضاء من المجلس السابق، هم عبدالعزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، مقابل انضمام طه ناظر وعبدالله البلوي والوليد الحيدر، فيما يخلف بترجي فهد سندي في رئاسة المجلس.



وتأتي التغييرات الإدارية في الأندية الثلاثة بالتزامن مع المرحلة التنظيمية الجديدة التي تشهدها شركات الأندية السعودية، في ظل العمل على استكمال الترتيبات الإدارية للمرحلة القادمة.