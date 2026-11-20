توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة عسير، تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان والباحة ومكة المكرمة، مع احتمالية تشكّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما يُتوقع استقرار الأجواء في بقية مناطق المملكة.

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بالسرعة ذاتها على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتراً في الساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج.