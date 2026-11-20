في تطور لافت قد يعيد رسم مسار الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة أوروبيين بشكوكه في جدوى استمرار دعم أوكرانيا، بعد ساعات من اجتماعه مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في قمة شنجن.

ونقلت «بوليتيكو» عن مصادر أن ترمب أجرى اتصالاً بقادة أوروبيين وهو على متن الطائرة الرئاسية، أطلعهم خلاله على نتائج محادثاته مع بوتين، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي جاد في مفاوضات السلام، ومبدياً أمله في أن يُظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرغبة ذاتها في التوصل إلى تسوية.

بوتين مستعد لإنهاء الحرب

وفي مؤشر على احتمال حدوث اختراق دبلوماسي، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن ترمب أبلغ قادة أوروبيين بأن بوتين يريد إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق سلام.

وكشف مسؤول أمريكي أن ترمب كان حريصاً على مناقشة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا مباشرة مع بوتين، رغم أن هذا الملف لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأصلي للقمة التي استضافتها الصين.

وتعكس هذه التصريحات توجهاً أمريكياً نحو اختبار استعداد موسكو لتقديم تنازلات عملية، والانتقال من تبادل المواقف السياسية إلى مفاوضات قد تفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

عضوية «الناتو» مقابل التنازل عن أراضٍ

وفي تطور قد يثير جدلاً واسعاً بشأن مستقبل أوكرانيا وحدود التسوية المرتقبة، كشفت مصادر نقلت عنها صحيفة «وول ستريت جورنال» أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، ناقش خلال الأشهر الماضية فكرة منح أوكرانيا عضوية في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مقابل تنازلها عن أراضٍ.

ويمثل هذا المقترح، في حال تحوله إلى إطار تفاوضي رسمي، تحولاً مهماً في مقاربة التسوية، بالنظر إلى حساسية ملف انضمام أوكرانيا إلى الحلف، والخلافات العميقة بشأن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ولم تتضح بعد طبيعة الأراضي المشمولة بالمقترح، أو موقف موسكو وكييف منه، فيما تبقى هذه الأفكار ضمن الطروحات المتداولة، دون الإعلان عن اتفاق رسمي بشأنها.

واشنطن تحث الأوروبيين والروس على الحوار

وفي سياق التحركات الأمريكية، نقل «أكسيوس» عن مسؤول أوروبي أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبلغا قادة أوروبيين بأن ترمب حث بوتين على المضي قدماً في محادثات السلام.

وأكد المسؤول أن الهدف الأمريكي يتمثل في دفع الأوروبيين والروس إلى بدء حوار مباشر، معرباً عن اعتقاده بوجود تنسيق جيد بين واشنطن وأوروبا في هذا الملف.

غير أنه أبدى شكوكاً بشأن استعداد موسكو للسماح بمشاركة أوروبية فاعلة في مفاوضات السلام، في ظل استمرار التباينات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي والضمانات المطلوبة لأوكرانيا.

محادثات برلين.. اختبار جدية التسوية

وفي موازاة هذه التطورات، وصف المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف المحادثات التي جرت في برلين بشأن أوكرانيا بأنها كانت صريحة ومثمرة.

وأضاف أن الرئيس ترمب يصر على إنهاء الحرب بطريقة تحافظ على أمن أوكرانيا وسيادتها، في تأكيد على أن واشنطن تسعى إلى تسوية سياسية لا تقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل تشمل ترتيبات أمنية تضمن استقراراً طويل الأمد.

وتأتي هذه التصريحات وسط ترقب أوروبي وأوكراني لما ستسفر عنه الاتصالات الأمريكية الروسية، ومدى قدرة واشنطن على تحويل إشارات الاستعداد للتفاوض إلى خطوات ملموسة.

هل تفتح قمة شنجن طريق السلام؟

وتضع هذه التحركات الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة دبلوماسية جديدة، تتداخل فيها الضغوط الأمريكية على الأطراف المعنية مع محاولات إيجاد صيغة للتسوية تجمع بين وقف الحرب وضمان أمن أوكرانيا.