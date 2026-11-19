دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المركز الوطني قد أوضح، أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل بحرة وخليص والقنفذة والليث.

وأشار إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.