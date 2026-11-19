حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران من رد عسكري مدمر في حال تنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود مؤشرات على اهتمام طهران بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، بعدما حالت واشنطن، بحسب قوله، دون حصولها على أسلحة نووية.

وقال ترمب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» خلال زيارته لآسيا، إن هناك مؤشرات على أن إيران تبحث في الغازات والأسلحة البيولوجية، مضيفاً أن الحصول على أسلحة نووية أصبح أكثر صعوبة بالنسبة إليها.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي على خلفية تقارير استخباراتية نشرتها شبكة «CNN»، تحدثت عن مناقشات إيرانية محتملة لتنفيذ هجوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، باستخدام قنبلة إشعاعية أو مواد كيميائية.

تهديد برد أمريكي ساحق

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي لسكان واشنطن الشعور بالذعر من التهديد الإيراني المحتمل، استبعد ترمب ذلك، لكنه توعد طهران برد قاسٍ إذا نفذت أي هجوم، قائلاً: «إذا حدث ذلك، فسوف نمحوهم».

واتهم الرئيس الأمريكي النظام الإيراني بممارسة العنف ضد شعبه، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تبدأ الصراع مع إيران، ومحمّلاً طهران مسؤولية عقود من العداء لواشنطن.

واشنطن تستبعد وجود تهديد وشيك

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السلطات لا تملك معلومات تشير إلى وجود تهديد وشيك يستهدف العاصمة واشنطن.

وأوضح أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تواصل مراقبة التهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن وجود جهات معادية تسعى إلى استهداف الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة وجود مخطط محدد على وشك التنفيذ.

ولم تقدم واشنطن أدلة علنية تثبت امتلاك إيران أسلحة بيولوجية أو كيميائية، فيما لا تزال المعلومات المتعلقة بالهجوم المحتمل في إطار التقارير الاستخباراتية غير المؤكدة.