لفت نادي الشباب الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما غيّر وصف حسابه الرسمي «البايو»، بعبارة حملت طابعاً تاريخياً وتفاعلياً، قال فيها: «مباراتان رسميتان في يوم واحد وكأس واحد.. لم يحققه أحد ولن يحققه أحد أبداً!».



وأشعلت العبارة تفاعلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم، خصوصاً أنها أعادت تسليط الضوء على واقعة استثنائية في تاريخ النادي، اختار الشباب استحضارها بأسلوب لافت تزامناً مع انتشار الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وبهذه الخطوة، نجح الحساب الرسمي لليث في خطف الاهتمام، محولاً ذكرى تاريخية إلى مادة للنقاش والتفاعل بين الجماهير الرياضية.