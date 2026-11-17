أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن طهران تضع خططاً لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته. وهدد ترمب: "سيدفعون ثمناً لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل. نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".



ورجح الرئيس الأمريكي إمكانية أن يعقد لقاء ثنائياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان ذلك متاحاً"، على هامش قمة أبيك في الصين التي تشهد لقاء ثلاثياً يجمعهما بنظيرهما الصيني.



ورداً على سؤال بهذا الشأن في مانيلا التي وصلها لحضور اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): اليوم (الثلاثاء)، قال "إذا كان ذلك متاحاً، فسأقوم به".



وكانت معلومات استخباراتية أمريكية جديدة كشفت أن إيران تدرس خططاً محتملة لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، تستهدف مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، باستخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" أو أسلحة كيميائية في العاصمة واشنطن، وفق ما نقلته شبكة CNN عن سبعة مسؤولين أمريكيين.



وبحسب المصادر، فإن الخطط الإيرانية في مرحلتها الحالية تهدف إلى توفير خيارات محتملة لطهران، ولا تشير بالضرورة إلى وجود هجوم وشيك، إلا أن المعلومات الاستخباراتية رصدت تفاصيل محددة تتعلق بمواقع وأهداف محتملة، ما دفع مسؤولين أمريكيين إلى تكثيف اجتماعاتهم ووضع خطط طوارئ للتعامل مع التهديد.



وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات إيرانية تتحدث عن تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات داخل الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين لا يزالون منقسمين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات. وحذروا من سهولة تنفيذ هجمات من هذا النوع باستخدام أشخاص موجودين بالفعل داخل البلاد، دون الحاجة بالضرورة إلى إدخال عناصر مدربة من الخارج.