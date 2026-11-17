«أريد مكاناً أسجد فيه لله».. بهذه الكلمات اختصرت مسعفة أمريكية تدعى جستس ميدرانو مطلبها، خلال اجتماع شعبي شهد اعتراضات على مشروع بناء مسجد ومركز إسلامي، في موقف لفت الأنظار بعدما تحدثت عن تجربتها مع الكراهية والتمييز، مستحضرة سنوات قضتها في إنقاذ الأرواح دون النظر إلى دين المصابين أو أصولهم.

وشهدت مدينة لوغانفيل بولاية جورجيا الأمريكية اجتماعاً لمجلس المدينة، حضره مئات السكان لمناقشة مشروع إنشاء مسجد ومركز إسلامي، وسط انقسام بين مؤيدين لإقامة المشروع ومعترضين عليه، بعضهم أثار تحفظات تتعلق بإجراءات البناء والتصاريح، فيما امتدت اعتراضات آخرين إلى وجود المسلمين وممارستهم لشعائرهم الدينية.

وأمام الحاضرين، تحدثت ميدرانو، وهي أمريكية من أصول مكسيكية اعتنقت الإسلام قبل 12 عاماً، عن شعورها بالتعرُّض للكراهية والتعصب والعنصرية، موضحة أنها لم تختبر مثل هذه المشاعر بهذا القدر من قبل، رغم عملها في مجال الإسعاف لمدة 17 عاماً.

واستحضرت المسعفة طبيعة عملها اليومي في التعامل مع ضحايا حوادث السيارات وإطلاق النار والاعتداءات، مؤكدة أن مهمتها تقتضي إنقاذ حياة الإنسان دون التوقف عند لون بشرته أو أصوله أو معتقداته الدينية.

وتساءلت أمام المشاركين عما إذا كان يهمها أن يكون المصاب أبيض البشرة أو أسمرها، أو من أصول لاتينية أو عربية أو آسيوية، مشددة على أنها لا تسأل أي شخص يحتاج إلى المساعدة عن دينه أو خلفيته قبل تقديم الرعاية له. وأضافت أن مطلبها لا يتجاوز امتلاك مكان تمارس فيه شعائرها الدينية، قبل أن توجه كلمات مؤثرة للحاضرين قائلة: «أريد فقط مكاناً أذهب إليه، أجثو على ركبتي، وأضع جبهتي على الأرض، وأقول: يا الله، أنا أحبك، الله أكبر».

وتعمل ميدرانو في ثلاث وظائف لإعالة أسرتها، إلى جانب مسؤولياتها العائلية، وهو ما أضفى بعداً إنسانياً على حديثها، إذ قدمت نفسها باعتبارها أماً ومسعفة وعضواً في المجتمع المحلي، تطلب حقها في ممارسة عبادتها دون أن تتحول هويتها الدينية إلى سبب للإقصاء.

ويتمثل المشروع محل الجدل في إنشاء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والتدريب على طريق لي بيرد في لوغانفيل، على مساحة تقارب 20 ألف قدم مربعة، أي نحو 1858 متراً مربعاً.

وبحسب شبكة (فوكس 5 أتلانتا)، شهد الاجتماع اعتراضات وتساؤلات بشأن الإجراءات التنظيمية للمشروع، من بينها ادعاءات ببدء بعض الأعمال قبل استكمال التصاريح المطلوبة أو الحصول على موافقة الجهات المختصة، وهي مسائل تتعلق بإجراءات البناء ولا تثبت بذاتها وقوع مخالفات.

لكن النقاش لم يقتصر على الجوانب التخطيطية، إذ شهد الاجتماع مداخلات اعترضت على إقامة مركز إسلامي في المدينة؛ من بينها تصريحات تحدثت عن الجذور المسيحية للولايات المتحدة وانتقدت ما وصفته بعدم اندماج بعض الوافدين في المجتمع الأمريكي.

في المقابل، دافع عدد من المشاركين عن حق المسلمين في إقامة مكان للعبادة، مؤكدين أن الانتماء إلى المجتمع الأمريكي لا يتعارض مع ممارسة الشعائر الدينية. وأشار أحد المتحدثين إلى أنه وُلد في الولايات المتحدة ويحمل قيمها، فيما دعا آخر السكان إلى زيارة المسجد بعد افتتاحه والتعرف إلى أنشطته.